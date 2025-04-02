Давид Де Хеа может вернуться в АПЛ. Манчестер Юнайтед сожалеет о своем решении

Давид Де Хеа в ближайшее трансферное окно может вернуться в Английскую Премьер-лигу.

Как сообщает издание Fichajes, руководство "красных дьяволов" сожалеет о своем решении не продлевать контракт с Давидом Де Хеа по завершении сезона 2022/23 и считает его ошибочным.

Поскольку одной из главных проблем команды на данный момент является вратарская позиция, "Манчестер Юнайтед" хочет, чтобы 34-летний испанец вернулся в клуб. Текущий уровень выступлений Андре Онаны не впечатляет руководство, поэтому в последнее время появлялись слухи о заинтересованности к другим вратарям, в частности Майка Меньяна из "Милана".

Напомним, что сейчас Давид Де Хеа играет за "Фиорентину". Его нынешний контракт с "фиалками" действует до конца сезона.

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В этом сезоне опытный вратарь провел 10 "сухих" матчей в 27 матчах Серии А.