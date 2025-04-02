Звездный вингер Арсенала обратился к фанатам после своего возвращения на поле

Звездный вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака обратился к фанатам после своего долгожданного возвращения на футбольное поле после тяжелой травмы подколенного сухожилия.

"Хочу поблагодарить вас всех за энергию и любовь, которые вы подарили мне в этот вечер. Я никогда не чувствовал ничего подобного тому, что почувствовал на "Эмирейтс". Я никогда этого не забуду. Искренне благодарен каждому из вас!"

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Также добавим, что Букайо Сака отметился голом в своем первом матче после возвращения. Нападающему понадобилось для результативного действия всего 6 минут и 36 секунд.

Теперь на счету 23-летнего англичанина 6 голов и 11 ассистов в 17 матчах чемпионата Англии.