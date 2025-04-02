Челси летом планирует подписать форварда Лейпцига летом

Нападающий "Лейпцига" Беньямин Шешко, который проводит успешный сезон в немецком клубе, привлек внимание топ-клубов Европы.

По информации The Athletic, лондонский "Челси" уже три года следит за прогрессом словенского форварда и уверен, что имеет финансовые возможности для приобретения игрока этим летом.

Шешко в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.