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Челси летом планирует подписать форварда Лейпцига летом
Беньямин Шешко летом может перейти в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Лейпцига" Беньямин Шешко, который проводит успешный сезон в немецком клубе, привлек внимание топ-клубов Европы.
По информации The Athletic, лондонский "Челси" уже три года следит за прогрессом словенского форварда и уверен, что имеет финансовые возможности для приобретения игрока этим летом.
Шешко в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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