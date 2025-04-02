Арсенал следит за звездным хавбеком из Бундеслиги

Лондонский "Арсенал" наблюдает за звездным полузащитником из Бундеслиги.

Как сообщил журналист Чарльз Уоттс, эксклюзивно для издания CaughtOffside, представители "канониров" следят за Хави Симонсом из "РБ Лейпциг" на фоне растущих спекуляций о его будущем в клубе по итогам этого лета.

Считается, что 21-летний футболист сборной Нидерландов будет стоить около 60 миллионов фунтов стерлингов, что является серьезной суммой для "Арсенала", учитывая их желание усилить линию полузащиты и позицию вратаря.

Ранее мы писали о том, что "РБ Лейпциг" будет требовать 80 миллионов евро за главную звезду своей команды.

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В этом сезоне Хави Симонс забил 8 голов и отдал 6 ассистов в 26 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermakt, его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.