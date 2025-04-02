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Арсенал следит за звездным хавбеком из Бундеслиги

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Его талант высоко оценивают в лондонском клубе

Арсенал следит за звездным хавбеком из Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" наблюдает за звездным полузащитником из Бундеслиги.

Как сообщил журналист Чарльз Уоттс, эксклюзивно для издания CaughtOffside, представители "канониров" следят за Хави Симонсом из "РБ Лейпциг" на фоне растущих спекуляций о его будущем в клубе по итогам этого лета.

Считается, что 21-летний футболист сборной Нидерландов будет стоить около 60 миллионов фунтов стерлингов, что является серьезной суммой для "Арсенала", учитывая их желание усилить линию полузащиты и позицию вратаря.

Ранее мы писали о том, что "РБ Лейпциг" будет требовать 80 миллионов евро за главную звезду своей команды.

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В этом сезоне Хави Симонс забил 8 голов и отдал 6 ассистов в 26 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermakt, его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) РБ Лейпциг Хави Симонс
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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