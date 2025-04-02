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Троллинг высшего уровня. Фанат Ньюкасла сделал татуировку с QR-кодом гола в финале Кубка Лиги. Фото
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Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Фанат "Ньюкасла" сделал татуировку с QR-кодом гола в финале Кубка Лиги.
Код вёл на видео с первым голом Дэна Бёрнса в ворота "Ливерпуля" в решающем матче. Но фанаты "мерсисайдцев" пожаловались и материал удалили из сети.
Фото татуировки:
A Newcastle fan got a QR code tattooed on his leg linking to a video of Dan Burn's goal in the Carabao Cup final... ????????— GiveMeSport (@GiveMeSport) April 2, 2025
Rival fans then mass reported the video and had it taken down from YouTube ????
Football fans are brutal ???? pic.twitter.com/EhaqGLlYzP
Напомним, что "Ньюкасл" обыграл "Ливерпуль" в финальном матче Кубка Лиги. Голы забили Бёрнс и Исак. "Ливерпуль" ответил голом Кьезы на 90+4-й минуте.
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Для "Ливерпуля" это стало вторым поражением подряд на неделе. "Ньюкасл" же выиграл национальный трофей впервые за 70 лет.
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