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Троллинг высшего уровня. Фанат Ньюкасла сделал татуировку с QR-кодом гола в финале Кубка Лиги. Фото

Англия

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Троллинг высшего уровня. Фанат Ньюкасла сделал татуировку с QR-кодом гола в финале Кубка Лиги. Фото

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Фанат "Ньюкасла" сделал татуировку с QR-кодом гола в финале Кубка Лиги.

Код вёл на видео с первым голом Дэна Бёрнса в ворота "Ливерпуля" в решающем матче. Но фанаты "мерсисайдцев" пожаловались и материал удалили из сети.

Фото татуировки:

Напомним, что "Ньюкасл" обыграл "Ливерпуль" в финальном матче Кубка Лиги. Голы забили Бёрнс и Исак. "Ливерпуль" ответил голом Кьезы на 90+4-й минуте.

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Для "Ливерпуля" это стало вторым поражением подряд на неделе. "Ньюкасл" же выиграл национальный трофей впервые за 70 лет.

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Кубок Лиги Ливерпуль Ньюкасл
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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