Троллинг высшего уровня. Фанат Ньюкасла сделал татуировку с QR-кодом гола в финале Кубка Лиги. Фото

Фанат "Ньюкасла" сделал татуировку с QR-кодом гола в финале Кубка Лиги.

Код вёл на видео с первым голом Дэна Бёрнса в ворота "Ливерпуля" в решающем матче. Но фанаты "мерсисайдцев" пожаловались и материал удалили из сети.

Фото татуировки:

A Newcastle fan got a QR code tattooed on his leg linking to a video of Dan Burn's goal in the Carabao Cup final... ????????



Rival fans then mass reported the video and had it taken down from YouTube ????



Football fans are brutal ???? pic.twitter.com/EhaqGLlYzP