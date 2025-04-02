  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль может отказаться от идеи подписания блестящего дуэта из Брайтона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль может отказаться от идеи подписания блестящего дуэта из Брайтона

Англия

Высокая цена пугает мерсисайдцев

Ливерпуль может отказаться от идеи подписания блестящего дуэта из Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" может отказаться от варианта с подписанием блестящего дуэта из "Брайтона".

Как сообщает журналист Фрейзер Флетчер из издания TEAMtalk, надежды "красных" на переход 23-летнего Жоау Педро и 21-летнего Карлоса Балеба развеялись после того, как мерсисайдский клуб узнал цену на футболистов.

Отмечается, что "Брайтон" готов продать своих игроков не менее, чем за 200 миллионов фунтов стерлингов, что является очень высокой ценой для них. "Ливерпуль" планирует этим летом сделать 4-5 трансферов, поэтому не может позволить себе потратить такую сумму только на двух футболистов, учитывая другие цели.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Жоау Педро, который является одним из лучших нападающих чемпионата Англии, забил 8 голов и отдал 6 ассистов в 23 матчах АПЛ, а Карлос Балеба, играющий на позиции опорного полузащитника, принял участие в 25 матчах, отметившись 2 голами и одной результативной передачей.

Читайте такжеКлючевой защитник Ливерпуля считает, что в борьбе за титул АПЛ еще ничего не решено
По теме
yellow-arrow
Постекоглу ответил на возможное возвращение Почеттино в Тоттенхэм
yellow-arrow
Арсенал следит за звездным хавбеком из Бундеслиги
yellow-arrow
Троллинг высшего уровня. Фанат Ньюкасла сделал татуировку с QR-кодом гола в финале Кубка Лиги. Фото
Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Жоау Педро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости