Ливерпуль может отказаться от идеи подписания блестящего дуэта из Брайтона

"Ливерпуль" может отказаться от варианта с подписанием блестящего дуэта из "Брайтона".

Как сообщает журналист Фрейзер Флетчер из издания TEAMtalk, надежды "красных" на переход 23-летнего Жоау Педро и 21-летнего Карлоса Балеба развеялись после того, как мерсисайдский клуб узнал цену на футболистов.

Отмечается, что "Брайтон" готов продать своих игроков не менее, чем за 200 миллионов фунтов стерлингов, что является очень высокой ценой для них. "Ливерпуль" планирует этим летом сделать 4-5 трансферов, поэтому не может позволить себе потратить такую сумму только на двух футболистов, учитывая другие цели.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Жоау Педро, который является одним из лучших нападающих чемпионата Англии, забил 8 голов и отдал 6 ассистов в 23 матчах АПЛ, а Карлос Балеба, играющий на позиции опорного полузащитника, принял участие в 25 матчах, отметившись 2 голами и одной результативной передачей.