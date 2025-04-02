Постекоглу ответил на возможное возвращение Почеттино в Тоттенхэм

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу ответил на возможное возвращение экс-тренера Мауриссио Почеттино в лондонский клуб.

Австралийский тренер надеется, что это случится, но никакого давления на нынешнего специалиста нет.

"Маурисио, если он однажды захочет вернуться, я надеюсь, что это произойдет. У всех нас есть мечты и стремления, и если он этого хочет. Вы предполагаете, что он пытается оказать на меня давление?

"Ну, я не чувствую, что меня не уважают. Я думаю, что если вы зададите Маурисио этот вопрос напрямую, то получите довольно ясный ответ о его намерениях. Опять же, я не собираюсь этим заниматься. Я больше сосредоточен на том, чтобы завтра вечером мы победили", - заявил Постекоглу.