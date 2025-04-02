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Постекоглу ответил на возможное возвращение Почеттино в Тоттенхэм
Уверен в себе
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу ответил на возможное возвращение экс-тренера Мауриссио Почеттино в лондонский клуб.
Австралийский тренер надеется, что это случится, но никакого давления на нынешнего специалиста нет.
"Маурисио, если он однажды захочет вернуться, я надеюсь, что это произойдет. У всех нас есть мечты и стремления, и если он этого хочет. Вы предполагаете, что он пытается оказать на меня давление?
"Ну, я не чувствую, что меня не уважают. Я думаю, что если вы зададите Маурисио этот вопрос напрямую, то получите довольно ясный ответ о его намерениях. Опять же, я не собираюсь этим заниматься. Я больше сосредоточен на том, чтобы завтра вечером мы победили", - заявил Постекоглу.
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Маурисио Почеттино тренировал "Тоттенхэм" с июля 2014 – ноябрь 2019 года. Сейчас аргентинский специалист возглавляет сборную США.
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