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Постекоглу ответил на возможное возвращение Почеттино в Тоттенхэм

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Постекоглу ответил на возможное возвращение Почеттино в Тоттенхэм

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу ответил на возможное возвращение экс-тренера Мауриссио Почеттино в лондонский клуб.

Австралийский тренер надеется, что это случится, но никакого давления на нынешнего специалиста нет.

"Маурисио, если он однажды захочет вернуться, я надеюсь, что это произойдет. У всех нас есть мечты и стремления, и если он этого хочет. Вы предполагаете, что он пытается оказать на меня давление?

"Ну, я не чувствую, что меня не уважают. Я думаю, что если вы зададите Маурисио этот вопрос напрямую, то получите довольно ясный ответ о его намерениях. Опять же, я не собираюсь этим заниматься. Я больше сосредоточен на том, чтобы завтра вечером мы победили", - заявил Постекоглу.

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Маурисио Почеттино тренировал "Тоттенхэм" с июля 2014 – ноябрь 2019 года. Сейчас аргентинский специалист возглавляет сборную США.

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Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Владислав Прийменко
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