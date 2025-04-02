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Звёздный полузащитник Челси может сыграть в лондонском дерби
Вернулся в основную группу на тренировках
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Звёздный полузащитник "Челси" может сыграть в лондонском дерби.
Тренер лондонского клуба Энцо Мареска заявил, что Коул Палмер восстановился от травмы и готовый поучаствовать в матче против "Тоттенхэма".
"Коул вернулся, с ним всё в порядке. Ему лучше. Нони лучше, и Нико лучше. Они все в порядке", — подтвердил Мареска.
Испанец рассказал, почему английский полузащитник пропускал матчи сборной. По его словам, отдых пошёл футболисту на пользу.
"Причина, по которой он не был в сборной, заключалась в том, что за день до матча с "Арсеналом" у него была проблема с мышцами, которая не была серьёзной, но не позволила ему сыграть с "Арсеналом" и присоединиться к сборной.
Мы всегда говорим, что участие в сборной — это лучшее, что может быть для игрока, но в целом несколько выходных для Коула и остальных были полезны", - сказал Мареска.
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Напомним, что матч между "Челси" и "Тоттенхэмом" состоится 3 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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