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Звезда Ливерпуля близок к продлению контракта с клубом
Об этом пишет FootМercato
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах близок к подписанию нового двухлетнего соглашения с клубом. Об этом сообщает FootМercato.
По информации источника, руководство "Ливерпуля" готово пойти на уступки по заработной плате вингера, чтобы сохранить его в команде. Точная сумма выплат пока что неизвестна.
Добавим, что действующий договор Салаха с "красными" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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