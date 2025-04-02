Звезда Ливерпуля близок к продлению контракта с клубом

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах близок к подписанию нового двухлетнего соглашения с клубом. Об этом сообщает FootМercato.

По информации источника, руководство "Ливерпуля" готово пойти на уступки по заработной плате вингера, чтобы сохранить его в команде. Точная сумма выплат пока что неизвестна.

Добавим, что действующий договор Салаха с "красными" рассчитан до 30 июня 2025 года.