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Силва: Мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги, а теперь мы стали старыми?
Бернарду ответил на вопрос журналиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва резко отреагировал на критику о том, что команда демонстрирует неудачные результаты из-за возраста игроков.
"Скажите мне, какие игроки? Назовите фамилии. Эти люди просто не понимают футбол. Мне 30, Ковачичу 30. Вы же не говорите о ребятах, которым по 36. У нас есть шесть или четыре плохих месяца - и вдруг мы стали старыми, недостаточно хорошими?
За последние восемь сезонов мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги, а теперь, после четырех слабых месяцев, мы стали старыми? Вот о чем я вас спрашиваю. Вы задали мне вопрос, я ответил", - отреагировал Бернарду Силва.
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