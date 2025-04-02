Силва: Мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги, а теперь мы стали старыми?

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва резко отреагировал на критику о том, что команда демонстрирует неудачные результаты из-за возраста игроков.

"Скажите мне, какие игроки? Назовите фамилии. Эти люди просто не понимают футбол. Мне 30, Ковачичу 30. Вы же не говорите о ребятах, которым по 36. У нас есть шесть или четыре плохих месяца - и вдруг мы стали старыми, недостаточно хорошими?

За последние восемь сезонов мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги, а теперь, после четырех слабых месяцев, мы стали старыми? Вот о чем я вас спрашиваю. Вы задали мне вопрос, я ответил", - отреагировал Бернарду Силва.