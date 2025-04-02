  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Силва: Мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги, а теперь мы стали старыми?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Силва: Мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги, а теперь мы стали старыми?

Англия

Бернарду ответил на вопрос журналиста

Силва: Мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги, а теперь мы стали старыми?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва резко отреагировал на критику о том, что команда демонстрирует неудачные результаты из-за возраста игроков.

"Скажите мне, какие игроки? Назовите фамилии. Эти люди просто не понимают футбол. Мне 30, Ковачичу 30. Вы же не говорите о ребятах, которым по 36. У нас есть шесть или четыре плохих месяца - и вдруг мы стали старыми, недостаточно хорошими?

За последние восемь сезонов мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги, а теперь, после четырех слабых месяцев, мы стали старыми? Вот о чем я вас спрашиваю. Вы задали мне вопрос, я ответил", - отреагировал Бернарду Силва.

Читайте такжеСилва: Победа в Кубке Англии не сделает сезон Манчестер Сити успешным
По теме
yellow-arrow
Сити против аутсайдера. Манчестер Сити - Лестер - Лестер. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Сити - Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Манчестер Сити Бернарду Силва
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости