Стало известно, почему основной голкипер "Ливерпуля" пропускает матч против "Эвертона".

Алиссон Беккер в матче сборной Бразилии против Колумбии 21 марта получил сотрясение мозга. Его сразу отпустили в клуб.

На этой неделе голкипер вернулся к тренировкам в обычном режиме, но по медицинскому протоколу вынужден пропустить матч с "Эвертоном".

В стартовом составе "Ливерпуля" вышел Каохим Келлехер, в замене третий вратарь клуба Витезслав Ярош.

Come on you Reds ✊???? #LIVEVE — Liverpool FC (@LFC) April 2, 2025

Для вратаря сборной Ирландии это девятая игра в Премьер-Лиге за "Ливерпуль". В восьми прошлых матчах он пропустил 9 голов и 3 поединка отстоял "на ноль".

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Напомним, что "Ливерпуль" сыграет с "Эвертоном" 2 апреля в 22:00 по киевскому времени.