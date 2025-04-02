  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стало известно, почему основной голкипер Ливерпуля пропускает матч против Эвертона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, почему основной голкипер Ливерпуля пропускает матч против Эвертона

Англия

Для Келлехера – игра жизни

Стало известно, почему основной голкипер Ливерпуля пропускает матч против Эвертона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, почему основной голкипер "Ливерпуля" пропускает матч против "Эвертона".

Алиссон Беккер в матче сборной Бразилии против Колумбии 21 марта получил сотрясение мозга. Его сразу отпустили в клуб.

На этой неделе голкипер вернулся к тренировкам в обычном режиме, но по медицинскому протоколу вынужден пропустить матч с "Эвертоном".

В стартовом составе "Ливерпуля" вышел Каохим Келлехер, в замене третий вратарь клуба Витезслав Ярош.

Для вратаря сборной Ирландии это девятая игра в Премьер-Лиге за "Ливерпуль". В восьми прошлых матчах он пропустил 9 голов и 3 поединка отстоял "на ноль".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Ливерпуль" сыграет с "Эвертоном" 2 апреля в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Спустя 473 дня. Вингер Манчестер Сити отметился голом в матче АПЛ
yellow-arrow
Челси заинтересовался форвардом Вильярреала
yellow-arrow
В АПЛ пройдут три матча с участием украинских футболистов. Кто вышел в старте?
Ливерпуль Алиссон Бекер Куивин Келлехер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости