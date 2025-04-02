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Стало известно, почему основной голкипер Ливерпуля пропускает матч против Эвертона
Для Келлехера – игра жизни
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, почему основной голкипер "Ливерпуля" пропускает матч против "Эвертона".
Алиссон Беккер в матче сборной Бразилии против Колумбии 21 марта получил сотрясение мозга. Его сразу отпустили в клуб.
На этой неделе голкипер вернулся к тренировкам в обычном режиме, но по медицинскому протоколу вынужден пропустить матч с "Эвертоном".
В стартовом составе "Ливерпуля" вышел Каохим Келлехер, в замене третий вратарь клуба Витезслав Ярош.
Come on you Reds ✊???? #LIVEVE— Liverpool FC (@LFC) April 2, 2025
Для вратаря сборной Ирландии это девятая игра в Премьер-Лиге за "Ливерпуль". В восьми прошлых матчах он пропустил 9 голов и 3 поединка отстоял "на ноль".
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Напомним, что "Ливерпуль" сыграет с "Эвертоном" 2 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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