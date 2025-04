Стало известно, почему основной голкипер "Ливерпуля" пропускает матч против "Эвертона".

Алиссон Беккер в матче сборной Бразилии против Колумбии 21 марта получил сотрясение мозга. Его сразу отпустили в клуб.

На этой неделе голкипер вернулся к тренировкам в обычном режиме, но по медицинскому протоколу вынужден пропустить матч с "Эвертоном".

В стартовом составе "Ливерпуля" вышел Каохим Келлехер, в замене третий вратарь клуба Витезслав Ярош.

