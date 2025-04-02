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Тренер Челси: Надеюсь, мы сможем завершить сезон там, где мы сейчас

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Челси: Надеюсь, мы сможем завершить сезон там, где мы сейчас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

"Они с первого дня отдают все, это фантастически. Отношение, поведение всегда были на высоте, в каждой игре, каждый день. Они знают, насколько это важно. Каждая игра становится важной. Надеюсь, мы сможем завершить сезон там, где мы сейчас.

Квалификация команды в Лигу чемпионов важна для роста этих молодых игроков. Если мы сможем финишировать в топ-4 или топ-5, это будет фантастически для болельщиков и клуба. Мы ведем этот клуб туда, где он всегда был. Для игроков это также важно, потому что они могут осознать работу, которую выполнили".

Добавим, что сейчас команда занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 49 очков по итогам 29-ти матчей.

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Источник:
football london
Опубликовал: Екатерина Власова
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