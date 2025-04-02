Тренер Челси: Надеюсь, мы сможем завершить сезон там, где мы сейчас

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

"Они с первого дня отдают все, это фантастически. Отношение, поведение всегда были на высоте, в каждой игре, каждый день. Они знают, насколько это важно. Каждая игра становится важной. Надеюсь, мы сможем завершить сезон там, где мы сейчас.

Квалификация команды в Лигу чемпионов важна для роста этих молодых игроков. Если мы сможем финишировать в топ-4 или топ-5, это будет фантастически для болельщиков и клуба. Мы ведем этот клуб туда, где он всегда был. Для игроков это также важно, потому что они могут осознать работу, которую выполнили".