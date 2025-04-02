Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Челси: Надеюсь, мы сможем завершить сезон там, где мы сейчас
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.
"Они с первого дня отдают все, это фантастически. Отношение, поведение всегда были на высоте, в каждой игре, каждый день. Они знают, насколько это важно. Каждая игра становится важной. Надеюсь, мы сможем завершить сезон там, где мы сейчас.
Квалификация команды в Лигу чемпионов важна для роста этих молодых игроков. Если мы сможем финишировать в топ-4 или топ-5, это будет фантастически для болельщиков и клуба. Мы ведем этот клуб туда, где он всегда был. Для игроков это также важно, потому что они могут осознать работу, которую выполнили".
Добавим, что сейчас команда занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 49 очков по итогам 29-ти матчей.
Популярное сейчас
- Физика и Кевин решают. Кубок Украины. 1/4 финала. Александрия - Шахтер 0:1
- Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Экс-игрок Динамо стал помощником Кучера в Черноморце
- Кубок Англии. Борнмут – Манчестер Сити 1:2. Закономерный камбек команды Гвардиолы
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио