В АПЛ пройдут три матча с участием украинских футболистов. Кто вышел в старте?

В АПЛ пройдут три матча с участием украинских футболистов.

"Борнмут" принимает одного из аутсайдеров АПЛ – "Ипсвич Таун". Украинский защитник Илья Забарный выходит с первых минут.

In the red corner ❤️ pic.twitter.com/LVoFjFnVe3

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.

"Брентфорд" едет в гости к "Ньюкаслу". Украинец Егор Ярмолюк также попал в стартовый состав.

Your Bees to take on Newcastle ???? pic.twitter.com/e56DGg6QNJ