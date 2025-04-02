В АПЛ пройдут три матча с участием украинских футболистов. Кто вышел в старте?

В АПЛ пройдут три матча с участием украинских футболистов.

"Борнмут" принимает одного из аутсайдеров АПЛ – "Ипсвич Таун". Украинский защитник Илья Забарный выходит с первых минут.

In the red corner ❤️ pic.twitter.com/LVoFjFnVe3 — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 2, 2025

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.

"Брентфорд" едет в гости к "Ньюкаслу". Украинец Егор Ярмолюк также попал в стартовый состав.

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Your Bees to take on Newcastle ???? pic.twitter.com/e56DGg6QNJ — Brentford FC (@BrentfordFC) April 2, 2025

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.

Вишенка на торте – мерсисайдское дерби. Виталий Миколенко выйдет в старте "Эвертона" против "Ливерпуля".

Your Everton XI for tonight's Anfield clash! ???? pic.twitter.com/j63XCLAmdO — Everton (@Everton) April 2, 2025

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.