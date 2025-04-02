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В АПЛ пройдут три матча с участием украинских футболистов. Кто вышел в старте?
Насыщенный день
Фото - Premier League
В АПЛ пройдут три матча с участием украинских футболистов.
"Борнмут" принимает одного из аутсайдеров АПЛ – "Ипсвич Таун". Украинский защитник Илья Забарный выходит с первых минут.
In the red corner ❤️ pic.twitter.com/LVoFjFnVe3— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 2, 2025
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.
"Брентфорд" едет в гости к "Ньюкаслу". Украинец Егор Ярмолюк также попал в стартовый состав.
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Your Bees to take on Newcastle ???? pic.twitter.com/e56DGg6QNJ— Brentford FC (@BrentfordFC) April 2, 2025
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.
Вишенка на торте – мерсисайдское дерби. Виталий Миколенко выйдет в старте "Эвертона" против "Ливерпуля".
Your Everton XI for tonight's Anfield clash! ???? pic.twitter.com/j63XCLAmdO— Everton (@Everton) April 2, 2025
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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