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В АПЛ пройдут три матча с участием украинских футболистов. Кто вышел в старте?

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В АПЛ пройдут три матча с участием украинских футболистов. Кто вышел в старте?

Фото - Premier League

Новина українською

В АПЛ пройдут три матча с участием украинских футболистов.

"Борнмут" принимает одного из аутсайдеров АПЛ – "Ипсвич Таун". Украинский защитник Илья Забарный выходит с первых минут.

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.

"Брентфорд" едет в гости к "Ньюкаслу". Украинец Егор Ярмолюк также попал в стартовый состав.

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Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.

Вишенка на торте – мерсисайдское дерби. Виталий Миколенко выйдет в старте "Эвертона" против "Ливерпуля".

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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АПЛ Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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