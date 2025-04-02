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Челси заинтересовался форвардом Вильярреала

Англия

Тьерно Барри может снова сменить команду

Челси заинтересовался форвардом Вильярреала

Тransfermarkt

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Челси" нацелился на рынок Ла Лиги, на этот раз - на нападающего "Вильярреала" Тьерно Барри.

По информации FootballTransfers, "синие" рассматривают возможность приобрести футболиста за 40 миллионов евро. "Вильярреал", вероятно, не захочет продавать Барри, который в своем дебютном сезоне в Испании забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 29 матче.

Добавим, что Тьерно присоединился к "Вильярреалу" летом 2024 года из "Базеля" за 14 млн евро.

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