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Спустя 473 дня. Вингер Манчестер Сити отметился голом в матче АПЛ
Никогда не поздно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Манчестер Сити" отметился голом в матче АПЛ спустя 473 дня.
На второй минуте матча против "Лестера", Джек Грилиш отметился голом. Это взятие ворот стало первым с 16 декабря 2023 года.
Тогда англичанин забивал гол "Кристал Пэлас".
В этом сезоне Джек Грилиш сыграл в 17-ти матчах АПЛ, с учётом сегодняшнего, и ещё отдал одну голевую передачу.
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На момент написания новости, "Манчестер Сити" побеждает "Лестер" со счётом 2:0.
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Источник:Squawka
Опубликовал: Владислав Прийменко
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