Спустя 473 дня. Вингер Манчестер Сити отметился голом в матче АПЛ

Вингер "Манчестер Сити" отметился голом в матче АПЛ спустя 473 дня.

На второй минуте матча против "Лестера", Джек Грилиш отметился голом. Это взятие ворот стало первым с 16 декабря 2023 года.

Тогда англичанин забивал гол "Кристал Пэлас".

В этом сезоне Джек Грилиш сыграл в 17-ти матчах АПЛ, с учётом сегодняшнего, и ещё отдал одну голевую передачу.

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На момент написания новости, "Манчестер Сити" побеждает "Лестер" со счётом 2:0.