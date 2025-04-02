АПЛ. Поражения Забарного и Ярмолюка, победа Виллы и едва не подвиг Саутгемптона

Пока свои матчи в рамках Премьер-лиги проводили "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", интересные противостояния проходили параллельно. В частности мы могли увидеть двух украинцев в стартовых составах своих команд. Поговорим о них, о матчах их команд и даже больше. Обо всем по очереди.

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Борнмут" — "Ипсвич" 1:2

Голы: Эванилсон (67) — Броудхед (34), Дилеп (60)

"Борнмут": Кепа - Смит (Адамс, 46), Забарный (Джеббисон, 87), Хейсен, Керкез - Кристи (Сенеси, 58), Кук - Уаттара, Скотт (Брукс, 58), Сменьо - Эванилсон

"Ипсвич": Палмер - Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Таунсенд - Морси (Филлипс, 82), Каюсте - Джонсон (Филоджен, 90+5), Энсисо (Кларк, 72), Броудхед (Тейлор, 72) - Дилеп (Херст, 72)

Предупреждения: Хейсен (83) — Таунсенд (73), Филоджен (90+8)

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Ньюкасл" — "Брентфорд" 2:1

Голы: Исак (45+2), Тонали (74) — Мбемо (64, с пенальти)

"Ньюкасл": Поуп - Триппьер (Крафт, 89), Шер, Берн, Ливраменто - Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон - Мерфи (Уилсон, 66), Исак (Уиллок, 66), Барнс (Майли, 90+7)

"Брентфорд": Флеккен - ван ден Берг, Коллинз, Пиннок (Айер, 83), Льюис-Поттер - Норгор, Янельт (Дамсгор, 59) - Мбемо, Ярмолюк (Мегома, 83), Шаде - Висса

Предупреждения: Шер (70) — Льюис-Поттер (72)

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Брайтон" — "Астон Вилла" 0:3

Голы: Рашфорд (51), Асенсио (78), Мален (90+10)

*На 55-й минуте гол Симона Адингра был отменен из-за игры рукой

"Брайтон": Вербрюгген - Хиншелвуд (Виффер, 72), ван Хеке, Данк (Кашин, 72), Эступиньян - Гомес (Балеба, 72), Аяри - Адингра, Груда (О'Райли, 84), Митома - Педро (Уэлбек, 72)

"Астон Вилла": Мартинес - Кэш (Дисаси, 81), Конса, Торрес, Динь - Камара, Тилеманс (Онана, 65) - Роджерс (Мален, 88), Макгинн, Рамзи (Асенсио, 65) - Рашфорд (Уоткинс, 65)

Предупреждения: Хиншелвуд (20) — Мартинес (90), Дисаси (90+1), Уоткинс (90+2)

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Саутгемптон" — "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Онуачу (20) — Франса (90+2)

"Саутгемптон": Рамсдейл - Гарвуд-Беллис, Беднарек, Стивенс - Уокер-Питерс, Даунс (Арчер, 90), Угочукву (Арибо, 71), Меннинг - Фернандеш, Сулемана - Онуачу (Сугавара, 89)

"Кристал Пэлас": Хендерсон - Клайн (Камада, 59), Лакруа, Гейи - Муньос (Франса, 76), Уортон (Девенни, 86), Лерма, Митчелл (Чилуэлл, 59) - Сарр, Эзе - Матета (Нкетиа, 59)

Предупреждения: Даунс (64), Беднарек (87) — Уортон (15)