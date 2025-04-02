АПЛ. Ливерпуль - Эвертон 1:0. Поражение в дерби, несмотря на судейские старания

Первый тайм мерсисайдского дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном" оказался напряженным и богатым на моменты, хотя счет так и остался нулевым. Команды демонстрировали великолепную игру и боролись до последней минуты.

"Ливерпуль" начал матч контролируя мяч и создавая опасность у ворот соперника. Луис Диас и Алексис Макаллистер уже с первой минуты попытались прорвать оборону соперника, но защита "ирисок" действовала дисциплинированно, но в то же время и агрессивно. Уже на 11-й минуте Джеймс Тарковски получил желтую карточку за жесткий подкат против Алексиса Мак Аллистера. Сэм Барротт остановил игру и ждал подсказок от своих ассистентов, после чего оставил в силе желтую карточку. Этот момент не вызвал споров лишь у заядлых фанатов "Эвертона", ведь Тарковски действовал очень грубо и такая игра тянула на однозначное удаление.

"Эвертон" пытался ответить своими контратаками и в одном из таких моментов после ошибки Ван Дейка в защите Бету блестяще вышел 1 на 1 и попал в левую стойку, упустив один из лучших моментов в матче. После этого "ирискам" пришлось быстро возвращаться назад, ведь Салах уже бежал вперед и создавал отличный момент для гола, однако благодаря отпетой и дисциплинированной игре украинского защитника Виталия Миколенко мяч был отправлен на угловой. Далее команды обменялись атаками и с нулями на табло ушли на перерыв.

Второй тайм начался с активности "красных", которые за 10 минут создали три интересных момента, но Джордан Пикфорд выручил "Эвертон" несколькими блестящими сейвами. В одном из таких моментов после удара Мак Алистера украинец Виталий Миколенко заблокировал мощный удар, после чего рефери пришлось останавливать игру из-за возможного повреждения. После небольшой паузы защитник сумел продолжить игру.

Решающей в этом матче стала 57-я минута, когда Луис Диас отдал гениальную передачу и Диогу Жота после прохода мимо защитников хладнокровно реализовал шанс, пробив низом мимо Пикфорда - 1:0. После пропущенного мяча "ириски" бросились в атаку, но их попытки были тщетными. Джек Гаррисон и Джеймс Гарнер сумели организовать две атаки и заработать угловые, которые не принесли успеха.

Дэвид Мойес пытался освежить игру заменами выпустив на поле Янга, Броя и Ироегбунама заменив Алькараса, Бету и Гарнера. Арне Слот тоже не стал долго ждать и на поле появился Нуньес и Гакпо.

За три минуты до конца основного времени главный арбитр матча снова решил привлечь внимание болельщиков к себе: Дарвин Нуньес создал великолепный момент, забрал мяч у защитника "Эвертона", и вышел 1 на 1 с Пикфордом, где тот не попал по мячу и "смачно" ударил по ноге форварда. После остановки матча Барротт не назначил пенальти и показал желтую Дарвину, добавив еще больше напряжения в матче.

В компенсированное время "Эвертон" бросил все силы вперед, но отыграться времени не хватило. Финальный свисток на 90+7-й минуте зафиксировал минимальную, но заслуженную победу "Ливерпуля".

АПЛ. 30-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Сэм Барротт (Англия)

"Ливерпуль" - "Эвертон" 1:0

Гол: Жота (57)

*На 20-й минуте гол Бету был отменен после просмотра VAR

"Ливерпуль": Келлехер - Джонс, Конате, ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Мак Аллистер - Салах(Эндо, 90+3), Собослай, Диас(Гакпо,86) - Жота (Нуньес, 75)

"Эвертон": Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко - Гуйе, Гарнер (Ироегбунам, 79) - Алькарас (Янг, 79), Дукуре (Шермити, 86), Гаррисон (Ндиайе, 69) - Бету (Броя, 79)

Предупреждения: Тарковски (11), Бету (29), Жота (64), Нуньєс(89)