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И это не красная?! ВИДЕО, как защитник Эвертона бросился в ноги хавбеку Ливерпуля
Спорное решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спорное решение, относительно цвета карточки, возникло в матче Ливерпуля против Эвертона.
На 11-й минуте игры защитник Джеймс Тарковски бросился в ноги полузащитнику мерсисайдцев Алексису Мак Аллистеру. Судья дал желтую карточку, потому что подумал, что игрок сначала сыграл в мяч.
Даже была проверка VAR, на которой проверяли потенциальную красную карточку. Но Пол Тирни решил ограничиться желтой.
К счастью, Мак Аллистер смог продолжить игру и Тарковски получил первое предупреждение.
Видео момента
Спірне рішення в матчі Ліверпуль - Евертон— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) April 2, 2025
Відео: Setanta Sports pic.twitter.com/RDIXxPW2HN
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Первый тайм закончился без голов.
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