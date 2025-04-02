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И это не красная?! ВИДЕО, как защитник Эвертона бросился в ноги хавбеку Ливерпуля

Англия

Спорное решение

И это не красная?! ВИДЕО, как защитник Эвертона бросился в ноги хавбеку Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спорное решение, относительно цвета карточки, возникло в матче Ливерпуля против Эвертона.

На 11-й минуте игры защитник Джеймс Тарковски бросился в ноги полузащитнику мерсисайдцев Алексису Мак Аллистеру. Судья дал желтую карточку, потому что подумал, что игрок сначала сыграл в мяч.

Даже была проверка VAR, на которой проверяли потенциальную красную карточку. Но Пол Тирни решил ограничиться желтой.

К счастью, Мак Аллистер смог продолжить игру и Тарковски получил первое предупреждение.

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Первый тайм закончился без голов.

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Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Джеймс Тарковски Алексис Мак Аллистер
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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