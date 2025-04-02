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АПЛ. Манчестер Сити – Лестер 2:0. Это было слишком легко
Совершенно без сопротивления подопечные Гвардиолы забирают три очка
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 30 тур
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Даррен Ингленд
"Манчестер Сити" – "Лестер" 2:0
Голы: Грилиш 2, Мармуш 29
Манчестер Сити: Эдерсон – Нунес, Диаш, Гвардиол (Витор Рейс 90+2), О'Райлли – Нико, Гюндоган (Льюис 90+2) – Савиньо (Бобб 85), Грилиш – Доку (Макети 78) – Мармуш
Лестер: Германсен – Фас, Коуди, Томас – Джастин, Ндиди, Сумаре (Перейра 76), Кристиансен (Околи 60) – Дака (Аю 80), Эль-Хаанус (Буонанотте 60) – Варди (Скипп 46)
Предупреждения: Нико 80 – Варди 34, Джастин 71, Томас 77, Скипп 89
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