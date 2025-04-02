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Известны оценки Забарного и Ярмолюка в матчах АПЛ

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Известны оценки Забарного и Ярмолюка в матчах АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 апреля, в рамках 30-го раунда АПЛ "Ньюкасл" сыграл против "Брентфорда", где выступает Егор Ярмолюк (2:1). А также между собой встретились "Борнмут" Ильи Забарного и "Ипсвич" (1:2).

После завершения поединков статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинских футболистов. Иллия получил 6.4 и 6.0 соответственно. А Егор - 6.6 и 6.2.

Забарный отыграл 87 минут. Украинец отдал 90% точных передач, преуспел в одном удачном обведении и сделал 60 касаний к мячу.

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Ярмолюк, который сыграл 83 минуты, имел успех в трех удачных обводках из шести, сделал 41 касание к мячу и отдал 88% точных передач.

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