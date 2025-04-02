Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны оценки Забарного и Ярмолюка в матчах АПЛ
Оценки за матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 2 апреля, в рамках 30-го раунда АПЛ "Ньюкасл" сыграл против "Брентфорда", где выступает Егор Ярмолюк (2:1). А также между собой встретились "Борнмут" Ильи Забарного и "Ипсвич" (1:2).
После завершения поединков статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинских футболистов. Иллия получил 6.4 и 6.0 соответственно. А Егор - 6.6 и 6.2.
Забарный отыграл 87 минут. Украинец отдал 90% точных передач, преуспел в одном удачном обведении и сделал 60 касаний к мячу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ярмолюк, который сыграл 83 минуты, имел успех в трех удачных обводках из шести, сделал 41 касание к мячу и отдал 88% точных передач.
Популярное сейчас
- Физика и Кевин решают. Кубок Украины. 1/4 финала. Александрия - Шахтер 0:1
- В Германии трагически погиб 18-летний украинский футболист
- Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Кубок Украины, Барса в Мадриде и три дерби: Манчестера, Лондона и Милана. Расписание футбола на 31 марта – 6 апреля
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы