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Виталий Миколенко сыграл полный матч против Ливерпуля. Оценки статистических порталов
Игру украинца оценили высокими оценками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сыграл полный матч против "Ливерпуля".
Украинец сделал 34 касания мяча, сделал 80% точных передач, выиграл 4 из 5 дуэлей на поле и 2 из 3 единоборств в воздухе.
8 раз защитник выносил мяч из своей штрафной, совершил один перехват и сделал 4 подката. Один удар "Ливерпуля" защитник заблокировал.
Также Миколенко 10 раз терял мяч.
Оценки по WhoScored – 7,0 баллов.
SofaScore поставил 7,3 балла.
"Эвертон" уступил "Ливерпулю" со счётом 0:1.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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