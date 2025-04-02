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Виталий Миколенко сыграл полный матч против Ливерпуля. Оценки статистических порталов

Англия

Игру украинца оценили высокими оценками

Виталий Миколенко сыграл полный матч против Ливерпуля. Оценки статистических порталов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сыграл полный матч против "Ливерпуля".

Украинец сделал 34 касания мяча, сделал 80% точных передач, выиграл 4 из 5 дуэлей на поле и 2 из 3 единоборств в воздухе.

8 раз защитник выносил мяч из своей штрафной, совершил один перехват и сделал 4 подката. Один удар "Ливерпуля" защитник заблокировал.

Также Миколенко 10 раз терял мяч.

Оценки по WhoScored – 7,0 баллов.

Виталий Миколенко сыграл полный матч против Ливерпуля. Оценки статистических порталов - изображение 1

SofaScore поставил 7,3 балла.

Виталий Миколенко сыграл полный матч против Ливерпуля. Оценки статистических порталов - изображение 2

"Эвертон" уступил "Ливерпулю" со счётом 0:1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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