Виталий Миколенко сыграл полный матч против Ливерпуля. Оценки статистических порталов

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сыграл полный матч против "Ливерпуля".

Украинец сделал 34 касания мяча, сделал 80% точных передач, выиграл 4 из 5 дуэлей на поле и 2 из 3 единоборств в воздухе.

8 раз защитник выносил мяч из своей штрафной, совершил один перехват и сделал 4 подката. Один удар "Ливерпуля" защитник заблокировал.

Также Миколенко 10 раз терял мяч.

Оценки по WhoScored – 7,0 баллов.

SofaScore поставил 7,3 балла.

"Эвертон" уступил "Ливерпулю" со счётом 0:1.