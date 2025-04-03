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Ириски не проигрывали в АПЛ 9 поединков. Ливерпуль – Эвертон 1:0. Обзор матча

Англия

Скаузеры сохраняют отрыв в 12 очков

Ириски не проигрывали в АПЛ 9 поединков. Ливерпуль – Эвертон 1:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Красные" доминировали на своем поле (владение 72-74%), но из 17 ударов лишь трижды попали в створ. Гости еще в первом тайме могли выйти вперед, но взятие ворот отменили из-за офсайда. После перерыва подопечные Слота все же оформили минимальное преимущество, которое сохранилось до финального свистка.

ЛФК лидирует в чемпионате (73 очка) и 6 апреля поедет к "Фулхэму". Коллектив Мойеса – 15-й (34 балла) и впереди домашняя встреча против "Арсенала".

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Смотрите обзор матча 30 тура АПЛ

Ливерпуль. Энфилд

Ливерпуль – Эвертон 1:0

Гол: Жота, 57

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Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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