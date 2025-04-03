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Ириски не проигрывали в АПЛ 9 поединков. Ливерпуль – Эвертон 1:0. Обзор матча
Скаузеры сохраняют отрыв в 12 очков
Getty Images/Global Images Ukraine
"Красные" доминировали на своем поле (владение 72-74%), но из 17 ударов лишь трижды попали в створ. Гости еще в первом тайме могли выйти вперед, но взятие ворот отменили из-за офсайда. После перерыва подопечные Слота все же оформили минимальное преимущество, которое сохранилось до финального свистка.
ЛФК лидирует в чемпионате (73 очка) и 6 апреля поедет к "Фулхэму". Коллектив Мойеса – 15-й (34 балла) и впереди домашняя встреча против "Арсенала".
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Ливерпуль. Энфилд
Гол: Жота, 57
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