Ириски не проигрывали в АПЛ 9 поединков. Ливерпуль – Эвертон 1:0. Обзор матча

"Красные" доминировали на своем поле (владение 72-74%), но из 17 ударов лишь трижды попали в створ. Гости еще в первом тайме могли выйти вперед, но взятие ворот отменили из-за офсайда. После перерыва подопечные Слота все же оформили минимальное преимущество, которое сохранилось до финального свистка.

ЛФК лидирует в чемпионате (73 очка) и 6 апреля поедет к "Фулхэму". Коллектив Мойеса – 15-й (34 балла) и впереди домашняя встреча против "Арсенала".

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Смотрите обзор матча 30 тура АПЛ

Ливерпуль. Энфилд

Ливерпуль – Эвертон 1:0

Гол: Жота, 57