Арне Слот прокомментировал победу против Эвертона

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своими мыслями на пресс-конференции после победы над "Эвертоном" (1:0) на "Энфилде".

"Тяжелый матч, без сомнения, но это не стало неожиданностью. "Эвертон" имел серию из девяти матчей без поражений, почти не пропускал голов, почти не позволял создавать моменты, защищаясь всеми 10 игроками, кроме Бету, в собственной штрафной площадке. Это команда, против которой трудно играть, потому что она еще и опасна в контратаках через Бету. Любой аут или стандарт на нашу половину – это момент, который нужно защищать, и именно поэтому игра была такой сложной.

Что мне понравилось гораздо больше сегодня, чем в матче на "Гудисон Парк"... Тогда у нас было владение мячом, но им владели только наши центрбеки и фулбеки – и сегодня в первом тайме тоже. Думаю, если скажу, что Луис Диас был один на один против Джейка О'Брайена 10 или 15 раз, то даже не преувеличу. Но иметь такие моменты – это одно, а создать реальную возможность – другое. Вот почему нужно оказываться там снова и снова, надеясь, что хотя бы один такой момент станет решающим – так и произошло благодаря голу Жоты", – сказал Слот.