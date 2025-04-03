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Голы Грилиша и Мармуша. Манчестер Сити - Лестер 2:0. Видеообзор матча

Англия
Обновлено

Без шансов для "лис" по игре

Голы Грилиша и Мармуша. Манчестер Сити - Лестер 2:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" уверенно одолел в 30-м туре АПЛ "Лестер".

Нужный для себя результат "горожане" оформили еще до 30-й минуты. Забивали Джек Грилиш и Омар Мармуш.

В турнирной таблице "Сити" вернулся на 4-е место, а "Лестер" безнадежно находится на 19-й позиции.

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Английская Премьер-лига, 30 тур

"Этихад" (Манчестер)

"Манчестер Сити" – "Лестер" 2:0

Голы: Грилиш 2, Мармуш 29

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