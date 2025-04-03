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Главный тренер Эвертона убежден, что Ливерпуль забил из офсайда
Однако он доволен своей командой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дэвид Мойес, главный тренер "Эвертона", прокомментировал поединок против "Ливерпуля" (0:1) на послематчевой пресс-конференции. Он уверен, что гол "красных" был забит из очевидного офсайда.
"Есть много вещей, которыми я доволен. Два матча против команды, которая сейчас лидирует в Премьер-лиге, были очень равными. И даже до последних минут мы имели шансы зацепиться за результат.
Их гол – офсайд, в этом нет никаких сомнений. Это ошибка бокового судьи, VAR или арбитра – называйте как хотите. Его очень легко было определить, это даже не сложный момент, если спросить меня. Но не удивляюсь, что на "Энфилде" такие решения не принимают в нашу пользу.
Но должен сказать, что игроки выполнили сегодня очень много хороших вещей. Они пытались противостоять топовой команде. "Ливерпуль" сегодня играл намного лучше – агрессивнее, жестче, чем в первом матче. Возможно, мы постепенно начинаем приближаться к их уровню, и если посмотреть на два матча в целом, результаты свидетельствуют, что мы, возможно, не так уж и далеки от них", – сказал Мойес.
Добавим, что после 30 сыгранных матчей "Эвертон" занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ с 34 очками.
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