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Шедевральный удар Тонали. Ньюкасл - Брентфорд - 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия

"Сороки" не выпадают из гонки за попадание в ЛЧ

Шедевральный удар Тонали. Ньюкасл - Брентфорд - 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл" с трудом переиграл "Брентфорд" в 30-м туре английской Премьер-лиги.

Победу "сорокам" принес невероятный гол Сандро Тонали во втором тайме.

Украинский полузащитник "Брентфорд" Егор Ярмолюк вышел на поле стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.

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АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

"Ньюкасл" — "Брентфорд" 2:1

Голы: Исак (45+2), Тонали (74) — Мбемо (64, с пенальти)

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Брентфорд (Лондон) АПЛ Ньюкасл обзор Егор Ярмолюк
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