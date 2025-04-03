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Шедевральный удар Тонали. Ньюкасл - Брентфорд - 2:1. Видео голов и обзор матча
"Сороки" не выпадают из гонки за попадание в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" с трудом переиграл "Брентфорд" в 30-м туре английской Премьер-лиги.
Победу "сорокам" принес невероятный гол Сандро Тонали во втором тайме.
Украинский полузащитник "Брентфорд" Егор Ярмолюк вышел на поле стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.
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АПЛ, 30-й тур
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
"Ньюкасл" — "Брентфорд" 2:1
Голы: Исак (45+2), Тонали (74) — Мбемо (64, с пенальти)
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