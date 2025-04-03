Топ-реализация трактористов. Борнмут - Ипсвич 1:2. Видео голов и обзор матча

"Борнмут" минимально уступил "Ипсвичу" в 30-м туре чемпионата Англии.

За весь поединок гости нанесли два удара в створ, и оба оказались результативными. "Вишни" ответили лишь одним голом.

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный провел на поле 87 минут.

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АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

"Борнмут" — "Ипсвич" 1:2

Голы: Эванилсон (67) — Броудхед (34), Дилеп (60)