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Забивали только зимние новички. Брайтон - Астон Вилла 0:3. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Противостояние претендентов на еврокубки

Забивали только зимние новички. Брайтон - Астон Вилла 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Астон Вилла" одержала крупную победу над "Брайтоном" в 30-м туре английской Премьер-лиги.

Три очка подопечным Уная Эмери принесли забитые мячи трех зимних новичков: Маркуса Рашфорда, Марко Асенсио и Дониелла Малена.

Таким образом, "Вилла" обогнала "Брайтон" в турнирной таблице чемпионата, выйдя на седьмое место.

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

"Брайтон" — "Астон Вилла" 0:3

Голы: Рашфорд (51), Асенсио (78), Мален (90+10)

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