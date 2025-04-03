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Забивали только зимние новички. Брайтон - Астон Вилла 0:3. Видео голов и обзор матча
Противостояние претендентов на еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" одержала крупную победу над "Брайтоном" в 30-м туре английской Премьер-лиги.
Три очка подопечным Уная Эмери принесли забитые мячи трех зимних новичков: Маркуса Рашфорда, Марко Асенсио и Дониелла Малена.
Таким образом, "Вилла" обогнала "Брайтон" в турнирной таблице чемпионата, выйдя на седьмое место.
АПЛ, 30-й тур
Стадион: "Амекс" (Брайтон)
"Брайтон" — "Астон Вилла" 0:3
Голы: Рашфорд (51), Асенсио (78), Мален (90+10)
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