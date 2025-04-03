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Капитан Ливерпуля поделился эмоциями после матча с Эвертоном

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Капитан Ливерпуля поделился эмоциями после матча с Эвертоном

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк дал комментарий после матча 30-го тура АПЛ против "Эвертона" (1:0).

"Играть против них всегда сложно, вы могли это видеть в последних матчах. Мы были готовы к такому стилю игры, который они продемонстрировали, хотя первый тайм был явно не лучшим для нас. Диогу Жота забил фантастический гол, и мы сделали все возможное, чтобы не пропустить. Я рад, что мы получили три очка, поэтому надо двигаться дальше.

Мы хотим продолжать играть на таком же уровне. Мы много работали ради того, чтобы быть там, где мы есть. Теперь мы сосредотачиваемся на следующем матче против "Фулхэма". Это также будет непростая игра".

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На данный момент "Ливерпуль", набрав 73 очка после 30-ти сыгранных туров в чемпионате Англии, остается лидером турнирной таблицы в АПЛ, сохраняя преимущество над "Арсеналом" в 12 баллов.

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Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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