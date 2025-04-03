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Гвардиола рассказал, чего Ман Сити не хватило в победном матче с Лестером
Хотел чуть большего
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил победу над "Лестером" (2:0) в 30-м туре английской Премьер-лиги.
"Мы не позволили сопернику ничего, кроме одного момента в конце. Было нелегко, когда в штрафной находились 10 игроков. Мы не забили третий гол, чтобы расслабиться, ведь это никогда не конец. Но я доволен хорошим выступлением.
Мы никогда не сдаемся, чтобы найти третий гол. В этой игре не произошло ничего плохого, все были сосредоточены, нам не хватило третьего гола, вот и все.
Выход в Лигу чемпионов? Осталось восемь игр. Каждая игра жизненно важна. После тяжелого поединка в Борнмуте, выхода в полуфинал (Кубка Англии - прим.) прошло лишь три дня. Нам помог ранний гол, и мы не забили третий, вот и все. Остальное было хорошо", - приводит слова испанца BBC.
На данный момент "Сити" занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.
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