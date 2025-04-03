Гвардиола рассказал, чего Ман Сити не хватило в победном матче с Лестером

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил победу над "Лестером" (2:0) в 30-м туре английской Премьер-лиги.

"Мы не позволили сопернику ничего, кроме одного момента в конце. Было нелегко, когда в штрафной находились 10 игроков. Мы не забили третий гол, чтобы расслабиться, ведь это никогда не конец. Но я доволен хорошим выступлением.

Мы никогда не сдаемся, чтобы найти третий гол. В этой игре не произошло ничего плохого, все были сосредоточены, нам не хватило третьего гола, вот и все.

Выход в Лигу чемпионов? Осталось восемь игр. Каждая игра жизненно важна. После тяжелого поединка в Борнмуте, выхода в полуфинал (Кубка Англии - прим.) прошло лишь три дня. Нам помог ранний гол, и мы не забили третий, вот и все. Остальное было хорошо", - приводит слова испанца BBC.