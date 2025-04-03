Английские гранды хотят подписать юную звезду Серии А

Летнее трансферное окно приближается, и несколько клубов АПЛ обратили внимание на Ассана Диао из "Комо". "Ман Юнайтед", "Ливерпуль" и "Ньюкасл" определили вингера как одну из главных целей для усиления своих составов в следующем сезоне.

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Сенегальский нападающий присоединился к итальянскому клубу в январе после перехода из "Бетиса" за 12 миллионов евро. Выступления Диао привели к тому, что его имя появилось в списке приоритетных трансферных целей самых амбициозных клубов английской лиги, которые видят в нем футболиста с огромным потенциалом.

Однако его переход не будет простым, ведь "Комо" прекрасно понимает его ценность и, если согласится на переговоры, потребует значительную сумму за трансфер.

Добавим, что в этом сезоне нападающий успел отыграть 12 матчей за "Комо" во всех турнирах, забив 5 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.