Арне Слот высказался о жёлтой карточке защитнику Эвертона в матче против Ливерпуля

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о жёлтой карточке защитнику "Эвертона" Джеймсу Тарковски, полученной на 11-й минуте.

Нидерландский менеджер поддержал признание ошибки, но заявил, что её не следовало допускать.

"Хорошо, что они признали ошибку, но было очевидно, что её не следовало допускать. Давайте двигаться дальше", — сказал Слот.

На 11-й минуте матча между "Ливерпулем" и "Эвертоном" защитник гостей Джеймс Тарковски выполнил жёсткий подкат в ноги Алексису Мак Аллистеру. Аргентинец упал на газон, а Тарковски получил предупреждение.

Судьи также просматривали видеоповтор, но решение не изменили. Видео момента смотрите на нашем сайте.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Эвертон" со счётом 1:0. Единственный гол на счету Диогу Жоты.