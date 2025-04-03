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Арне Слот высказался о жёлтой карточке защитнику Эвертона в матче против Ливерпуля
Сказал по делу
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о жёлтой карточке защитнику "Эвертона" Джеймсу Тарковски, полученной на 11-й минуте.
Нидерландский менеджер поддержал признание ошибки, но заявил, что её не следовало допускать.
"Хорошо, что они признали ошибку, но было очевидно, что её не следовало допускать. Давайте двигаться дальше", — сказал Слот.
На 11-й минуте матча между "Ливерпулем" и "Эвертоном" защитник гостей Джеймс Тарковски выполнил жёсткий подкат в ноги Алексису Мак Аллистеру. Аргентинец упал на газон, а Тарковски получил предупреждение.
Судьи также просматривали видеоповтор, но решение не изменили. Видео момента смотрите на нашем сайте.
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Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Эвертон" со счётом 1:0. Единственный гол на счету Диогу Жоты.
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