  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Астон Вилла пытается сохранить своего ключевого полузащитника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Вилла пытается сохранить своего ключевого полузащитника

Англия

Хотят предложить новый контракт 

Астон Вилла пытается сохранить своего ключевого полузащитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" хочет удержать Бубакара Камара в команде и готова предложить французскому полузащитнику новый контракт. Они уже начали переговоры.

Текущий контракт француза истекает в 2027 году. Однако есть вероятность, что опорник не дождется окончания этого контракта. Foot Mercato сообщает, что несколько элитных европейских клубов заинтересованы в подписании Камара в следующее летнее трансферное окно.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Унаи Эмери и "Астон Вилла" отчаянно пытаются сохранить игрока, который после серьезной травмы колена успешно восстановился и стал важной частью полузащиты. Однако клубу также нужно будет показать хорошие результаты до конца сезона, поскольку Камара хочет в следующем сезоне снова сыграть в Лиге чемпионов, и это может стать важным фактором в переговорах.

Добавим, что в этом сезоне француз отыграл 30 матчей за "Астон Виллу" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Лидер Арсенала рискует пропустить матчи против Реала в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Арне Слот высказался о жёлтой карточке защитнику Эвертона в матче против Ливерпуля
yellow-arrow
Милан планирует арендовать игрока, который принадлежит Челси
Астон Вилла (Бирмингем) Бубакар Камара
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости