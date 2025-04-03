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Астон Вилла пытается сохранить своего ключевого полузащитника
Хотят предложить новый контракт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" хочет удержать Бубакара Камара в команде и готова предложить французскому полузащитнику новый контракт. Они уже начали переговоры.
Текущий контракт француза истекает в 2027 году. Однако есть вероятность, что опорник не дождется окончания этого контракта. Foot Mercato сообщает, что несколько элитных европейских клубов заинтересованы в подписании Камара в следующее летнее трансферное окно.
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Унаи Эмери и "Астон Вилла" отчаянно пытаются сохранить игрока, который после серьезной травмы колена успешно восстановился и стал важной частью полузащиты. Однако клубу также нужно будет показать хорошие результаты до конца сезона, поскольку Камара хочет в следующем сезоне снова сыграть в Лиге чемпионов, и это может стать важным фактором в переговорах.
Добавим, что в этом сезоне француз отыграл 30 матчей за "Астон Виллу" во всех турнирах.
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