Астон Вилла пытается сохранить своего ключевого полузащитника

"Астон Вилла" хочет удержать Бубакара Камара в команде и готова предложить французскому полузащитнику новый контракт. Они уже начали переговоры.

Текущий контракт француза истекает в 2027 году. Однако есть вероятность, что опорник не дождется окончания этого контракта. Foot Mercato сообщает, что несколько элитных европейских клубов заинтересованы в подписании Камара в следующее летнее трансферное окно.

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Унаи Эмери и "Астон Вилла" отчаянно пытаются сохранить игрока, который после серьезной травмы колена успешно восстановился и стал важной частью полузащиты. Однако клубу также нужно будет показать хорошие результаты до конца сезона, поскольку Камара хочет в следующем сезоне снова сыграть в Лиге чемпионов, и это может стать важным фактором в переговорах.

Добавим, что в этом сезоне француз отыграл 30 матчей за "Астон Виллу" во всех турнирах.