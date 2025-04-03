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Лидер Арсенала рискует пропустить матчи против Реала в Лиге чемпионов
Его травма может оказаться серьезной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой защитник лондонского "Арсенала" рискует пропустить матчи против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.
Как сообщил журналист Джон Кросс из издания The Mirror, повреждение подколенного сухожилия Габриэля Магальяеша вызывает серьезное беспокойство у "канониров". Недавно бразилец прошел обследование, чтобы определить степень травмы. Арсенал опасается худшего сценария, при котором он не сможет сыграть в обоих четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против "Реала". Вскоре клуб должен объявить официальную информацию.
Напомним, что 27-летний бразилец получил травму подколенного сухожилия в матче против "Фулхэма" (2:1).
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В этом сезоне Габриэль Магальяеш провел 42 матча за "Арсенал" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 3 ассиста.
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