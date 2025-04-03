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PGMOL считает, что капитан Эвертона должен был получить красную карточку в матче против Ливерпуля

Англия

Не согласны с решением главного арбитра этого поединка

PGMOL считает, что капитан Эвертона должен был получить красную карточку в матче против Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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PGMOL считает, что капитан "Эвертона" должен был получить красную карточку в матче против «Ливерпуля».

Руководящий судейский орган ФА (PGMOL) считает, что Джеймс Тарковски должен был получить красную карточку за жесткий фол на 11-й минуте против Алексиса Мак Аллистера.

Напомним, что в поединке 30-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Эвертоном" (1:0) капитан "ирисок" получил только желтую карточку за инцидент, который VAR просматривал на предмет удаления, впрочем решение в поле осталось действительным. Руководители PGMOL уверены в том, что Сэм Барротт допустил очевидную ошибку во время игры. По их мнению, видеоассистенты арбитра должны были рекомендовать ему пересмотреть этот эпизод.

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На данный момент "Ливерпуль" остается лидером турнирной таблицы АПЛ, набрав 73 очка после 30-ти туров.

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Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ливерпуль Джеймс Тарковски Алексис Мак Аллистер PGMOL
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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