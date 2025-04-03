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Слот рассказал о кадровой ситуации Ливерпуля перед матчем с Фулхэмом

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Есть проблемные точки

Слот рассказал о кадровой ситуации Ливерпуля перед матчем с Фулхэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о кадровой ситуации перед матчем с "Фулхэмом".

Нидерландский менеджер сказал, что два защитника клуба не вернутся в ближайшее время. Голкипер Алиссон Беккер и защитник Конор Брэдли – под вопросом на матч.

"Трент Александр-Арнольд и Джо Гомес не вернутся в ближайшие недели. Конор Брэдли, нам придется подождать и посмотреть, будет ли он готов к воскресенью.

Кертис Джонс может сыграть [на позиции правого защитника], потому что он хорошо себя проявил, но Джарелл Куанса тоже хорошо себя проявил на этой позиции, так что давайте подождем и посмотрим.

С Алиссоном всё просто: у него сотрясение мозга, и нужно поставить все галочки, и как только он это сделает, то будет в воротах, а пока он этого не сделал — мы следуем протоколу", - заявил Слот.

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"Ливерпуль" сыграет с "Фулхэмом" 6 апреля. Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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