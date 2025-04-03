Слот рассказал о кадровой ситуации Ливерпуля перед матчем с Фулхэмом

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о кадровой ситуации перед матчем с "Фулхэмом".

Нидерландский менеджер сказал, что два защитника клуба не вернутся в ближайшее время. Голкипер Алиссон Беккер и защитник Конор Брэдли – под вопросом на матч.

"Трент Александр-Арнольд и Джо Гомес не вернутся в ближайшие недели. Конор Брэдли, нам придется подождать и посмотреть, будет ли он готов к воскресенью.

Кертис Джонс может сыграть [на позиции правого защитника], потому что он хорошо себя проявил, но Джарелл Куанса тоже хорошо себя проявил на этой позиции, так что давайте подождем и посмотрим.

С Алиссоном всё просто: у него сотрясение мозга, и нужно поставить все галочки, и как только он это сделает, то будет в воротах, а пока он этого не сделал — мы следуем протоколу", - заявил Слот.