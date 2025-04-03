"Я очень горжусь нашей работой". Унаи Эмери прокомментировал игру Астон Виллы в этом сезоне

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери поделился мыслями об игре своих подопечных после победы над "Брайтоном" (0:3) и определил главные цели, которые стоят перед его командой.

"Я очень горжусь нашей работой и тем, как игроки. Мы провели великолепный матч, не пропустив ни одного гола. Одна из наших целей — пропускать как можно меньше. Мы работаем над улучшением обороны и становимся сильнее.

Мы хотим иметь устойчивый дух и менталитет внутри команды, чтобы быть готовыми к серьезным вызовам. Это должны демонстрировать не только футболисты, которые попадают в стартовый состав, а также те, кто остается на скамейке запасных. Сезон еще не завершен, поэтому у нас есть время, чтобы достичь успеха. Мы должны сосредотачиваться на каждом следующем поединке, чтобы соответствовать собственным амбициям, ведь мы хотим снова попасть в еврокубки".