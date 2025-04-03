Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Английские клубы заинтересованы в трансфере нападающего Вольфсбурга
Впечатляет в этом сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно сообщению L'Équipe, нападающий "Вольфсбурга" Мохамед Амура стал объектом интереса со стороны нескольких клубов АПЛ, среди которых "Арсенал", "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест".
Алжирский форвард присоединился к клубу Бундеслиги этим летом на правах аренды с обязательным выкупом за 14 миллионов евро после удачного сезона в бельгийском "Юнион Сент-Жилуаз", где он громко заявил о себе на европейской арене.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В прошлом сезоне Амура отметился 21 голом в 45 матчах перед своим переходом из Брюсселя в "Вольфсбург". Как отмечалось выше, он находится в аренде в немецком клубе, однако обязательный выкуп активируется, если "Вольфсбург" сохранит прописку в Бундеслиге в этом сезоне. Сейчас они занимают 9 место с 38 очками.
Добавим, что в этом сезоне на счету Амура 10 голов и 9 ассистов в 27 матчах за "Вольфсбург" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
- Шаблий назвал украинских талантов, которыми интересуются в Европе
- Эль Класико в финале, 2-часовой триллер Александрия-Шахтер и шедевр Зубкова. Главные новости за 2 апреля
- Ньюкасл может подписать двух игроков Ливерпуля в рамках сделки по Александеру Исаку
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет