Английские клубы заинтересованы в трансфере нападающего Вольфсбурга

Согласно сообщению L'Équipe, нападающий "Вольфсбурга" Мохамед Амура стал объектом интереса со стороны нескольких клубов АПЛ, среди которых "Арсенал", "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест".

Алжирский форвард присоединился к клубу Бундеслиги этим летом на правах аренды с обязательным выкупом за 14 миллионов евро после удачного сезона в бельгийском "Юнион Сент-Жилуаз", где он громко заявил о себе на европейской арене.

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В прошлом сезоне Амура отметился 21 голом в 45 матчах перед своим переходом из Брюсселя в "Вольфсбург". Как отмечалось выше, он находится в аренде в немецком клубе, однако обязательный выкуп активируется, если "Вольфсбург" сохранит прописку в Бундеслиге в этом сезоне. Сейчас они занимают 9 место с 38 очками.

Добавим, что в этом сезоне на счету Амура 10 голов и 9 ассистов в 27 матчах за "Вольфсбург" во всех турнирах.