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Полузащитник Ливерпуля дал оценку своей игре в новой роли в команде Арне Слота
Отыграл надежно в мерсисайдском дерби
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс прокомментировал победу над "Эвертоном" (1:0) и рассказал о своей новой роли в команде Арне Слота.
"Это очень важная победа для нас. Мы вернулись после международного перерыва и добыли важные три очка. Моя новая роль на поле? Я уже неоднократно говорил о том, что я могу играть на любой позиции, если главный тренер попросит меня об этом. Я уважаю его выбор, и я хочу помогать команде. Мне доверили выполнять эту работу, так что это то, что я и должен был сделать".
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В этом сезоне 24-летний Кертис Джонс отметился 3 голами и 7 ассистами в 38 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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