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Полузащитник Ливерпуля дал оценку своей игре в новой роли в команде Арне Слота

Англия

Отыграл надежно в мерсисайдском дерби

Полузащитник Ливерпуля дал оценку своей игре в новой роли в команде Арне Слота

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс прокомментировал победу над "Эвертоном" (1:0) и рассказал о своей новой роли в команде Арне Слота.

"Это очень важная победа для нас. Мы вернулись после международного перерыва и добыли важные три очка. Моя новая роль на поле? Я уже неоднократно говорил о том, что я могу играть на любой позиции, если главный тренер попросит меня об этом. Я уважаю его выбор, и я хочу помогать команде. Мне доверили выполнять эту работу, так что это то, что я и должен был сделать".

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В этом сезоне 24-летний Кертис Джонс отметился 3 голами и 7 ассистами в 38 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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