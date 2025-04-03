Полузащитник Ливерпуля дал оценку своей игре в новой роли в команде Арне Слота

Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс прокомментировал победу над "Эвертоном" (1:0) и рассказал о своей новой роли в команде Арне Слота.

"Это очень важная победа для нас. Мы вернулись после международного перерыва и добыли важные три очка. Моя новая роль на поле? Я уже неоднократно говорил о том, что я могу играть на любой позиции, если главный тренер попросит меня об этом. Я уважаю его выбор, и я хочу помогать команде. Мне доверили выполнять эту работу, так что это то, что я и должен был сделать".