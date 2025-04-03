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Астон Вилла хочет подписать юную звезду мадридского Реала

Англия

Спортдир и тренер заинтересованы

Астон Вилла хочет подписать юную звезду мадридского Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нехватка игрового времени под руководством Карло Анчелотти открыла двери для возможной аренды Арда Гюлера, и "Астон Вилла" является одним из клубов, наиболее заинтересованных в его подписании. Спортивный директор английского клуба Мончи видит в молодом турке идеальное усиление для команды Унаи Эмери на следующий сезон.

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Мадридцы рассматривают возможность отправить его в аренду для получения стабильной игровой практики. АПЛ выглядит привлекательным вариантом, особенно если "Астон Вилла" закрепится в еврокубках. Мончи внимательно следил за развитием Гюлера и считает, что он идеально подойдет к стилю игры бирмингемского клуба. В то же время другие клубы также следят за его ситуацией, поэтому варианты могут появиться и в других лигах.

Добавим, что в этом сезоне на счету турка 3 гола и 7 ассистов за 1165 сыгранных минут за "Реал" во всех турнирах.

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Астон Вилла (Бирмингем) Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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