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Ливерпуль одержал юбилейную победу в дерби против Эвертона

Англия

Матч удался

Ливерпуль одержал юбилейную победу в дерби против Эвертона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" одержал юбилейную победу в дерби против "Эвертона".

"Мерсисайдцы" одержали 100-ю победу над "Эвертоном" во всех турнирах в своей истории. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях.

Всего "Ливерпуль" сыграл 246 матчей против "Эвертона". 78 из них завершились вничью, ещё 68 выиграл "Эвертон".

"Эвертон" составил компанию "Астон Вилле", как клуб, 100 раз обыгранный "Ливерпулем".

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Напомним, что Диогу Жота забил единственный гол в мерсисайдском дерби и принёс победу "Ливерпулю". Сейчас "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице и опережает идущий вторым "Арсенал" на 12 баллов.

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Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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