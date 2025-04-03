"Ливерпуль" одержал юбилейную победу в дерби против "Эвертона".

"Мерсисайдцы" одержали 100-ю победу над "Эвертоном" во всех турнирах в своей истории. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях.

???? Merseyside derby wins ???? pic.twitter.com/j9Lx9Y7GBb — Liverpool FC (@LFC) April 2, 2025

Всего "Ливерпуль" сыграл 246 матчей против "Эвертона". 78 из них завершились вничью, ещё 68 выиграл "Эвертон".

"Эвертон" составил компанию "Астон Вилле", как клуб, 100 раз обыгранный "Ливерпулем".

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Напомним, что Диогу Жота забил единственный гол в мерсисайдском дерби и принёс победу "Ливерпулю". Сейчас "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице и опережает идущий вторым "Арсенал" на 12 баллов.