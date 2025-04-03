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Не только Челси. За талантливым нападающим Вильярреала следят топ-клубы АПЛ и Серии А

Англия

Форвард стремительно развивается в чемпионате Испании

Не только Челси. За талантливым нападающим Вильярреала следят топ-клубы АПЛ и Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Талантливый нападающий «Вильярреала» находится на радаре топ-клубов АПЛ и Серии А.

Как сообщил журналист Экрем Конур, 22-летний французский нападающий "Вильярреала" Тьерно Барри в последнее время заинтересовал несколько клубов из Английской Премьер-лиги и чемпионата Италии.

Ранее мы сообщали о том, что лондонский "Челси" рассматривает возможность его подписания за 40 миллионов евро.

Добавим, что летом прошлого года «желтая субмарина» подписала его из "Базеля" за 14 миллионов евро.

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В этом сезоне Тьерно Барри забил 9 голов и отдал три результативные передачи за "Вильярреал" во всех турнирах. По версии известного портал Transfermarkt, его стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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