Не только Челси. За талантливым нападающим Вильярреала следят топ-клубы АПЛ и Серии А

Талантливый нападающий «Вильярреала» находится на радаре топ-клубов АПЛ и Серии А.

Как сообщил журналист Экрем Конур, 22-летний французский нападающий "Вильярреала" Тьерно Барри в последнее время заинтересовал несколько клубов из Английской Премьер-лиги и чемпионата Италии.

Ранее мы сообщали о том, что лондонский "Челси" рассматривает возможность его подписания за 40 миллионов евро.

Добавим, что летом прошлого года «желтая субмарина» подписала его из "Базеля" за 14 миллионов евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Тьерно Барри забил 9 голов и отдал три результативные передачи за "Вильярреал" во всех турнирах. По версии известного портал Transfermarkt, его стоимость оценивается в 14 миллионов евро.