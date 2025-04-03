Легендарный экс-защитник Арсенала не считает Родри лучшим полузащитником мира

Легендарный бывший защитник лондонского "Арсенала" Сол Кэмпбелл считает, что Деклан Райс на данный момент является лучшим полузащитником мира, несмотря на конкуренцию со стороны Родри и Джуда Беллингема.

"По моему мнению, Деклан Райс является очень сильным футболистом. Я считаю, что он очень хорошо справляется со своей работой в "Арсенале" на этой позиции. Раньше можно было легко сказать, что Родри является лучшим игроком мира на его позиции, но он травмирован уже очень длительное время", — сказал Кэмпбелл в интервью для talkSPORT.

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В этом сезоне 26-летний Деклан Райс провел 41 матч за "Арсенал" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 8 ассистов.

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Напомним, что летом 2023 года "канониры" заплатили "Вест Хэму" за трансфер англичанина рекордные для своего клуба 100 миллионов фунтов стерлингов.