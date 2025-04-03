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Легендарный экс-защитник Арсенала не считает Родри лучшим полузащитником мира
На данный момент первое место в его списке занимает звездный хавбек "канониров"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный бывший защитник лондонского "Арсенала" Сол Кэмпбелл считает, что Деклан Райс на данный момент является лучшим полузащитником мира, несмотря на конкуренцию со стороны Родри и Джуда Беллингема.
"По моему мнению, Деклан Райс является очень сильным футболистом. Я считаю, что он очень хорошо справляется со своей работой в "Арсенале" на этой позиции. Раньше можно было легко сказать, что Родри является лучшим игроком мира на его позиции, но он травмирован уже очень длительное время", — сказал Кэмпбелл в интервью для talkSPORT.
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В этом сезоне 26-летний Деклан Райс провел 41 матч за "Арсенал" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 8 ассистов.
Напомним, что летом 2023 года "канониры" заплатили "Вест Хэму" за трансфер англичанина рекордные для своего клуба 100 миллионов фунтов стерлингов.
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