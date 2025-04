Нападающий Брентфорда попал в список лучших исполнителей пенальти в истории АПЛ

В среду, 2 апреля, "Брентфорд" пожаловал в гости к "Ньюкаслу" в рамках 30-го тура АПЛ. "Пчелы" проиграли со счетом 1:2, а единственный их гол забил нападающий Брайан Мбемо, который на 66-й минуте реализовал пенальти.

Благодаря этому он стал третьим игроком в истории АПЛ, у которого 100% реализации пенальти при 10+ попытках.

Bryan Mbeumo's penalty for Brentford at Newcastle tonight means he joins an exclusive club of three players in Premier League history to have a 100% record from the spot having taken at least 10.



