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Нападающий Брентфорда попал в список лучших исполнителей пенальти в истории АПЛ

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Один из трех

Нападающий Брентфорда попал в список лучших исполнителей пенальти в истории АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду, 2 апреля, "Брентфорд" пожаловал в гости к "Ньюкаслу" в рамках 30-го тура АПЛ. "Пчелы" проиграли со счетом 1:2, а единственный их гол забил нападающий Брайан Мбемо, который на 66-й минуте реализовал пенальти.

Благодаря этому он стал третьим игроком в истории АПЛ, у которого 100% реализации пенальти при 10+ попытках.

До сезона 2024/25 единственным обладателем этого рекорда был экс-полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре. Ивуариец исполнил 11 пенальти в АПЛ и реализовал все.

В декабре 2024 года полузащитник "Челси" Коул Палмер превзошел Туре по количеству безупречно реализованных пенальти. Его два удара в ворота "Тоттенхэма" увеличили показатель до 12 из 12. Однако в марте 2025-го Палмер ошибся во время 13-го удара в игре против "Лестера", испортив идеальную статистику.

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В январе 2025-го к этому списку присоединился нападающий "Фулхэма" Рауль Гименес, забив свои 10-й и 11-й пенальти в матче против "Ипсвича". И вот в апреле 2025-го Брайан Мбемо также достиг отметки 10 из 10. Правда есть нюанс, ведь он ошибся с точки в поединке против "Кристал Пэлас", однако он получил шанс на повторный удар из-за нарушения правил Марком Гехи, которым уверенно воспользовался.

Добавим, что в этом сезоне на счету Мбемо 16 голов и 6 ассистов в 34 матчах за "Брентфорд" во всех турнирах.

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Источник:
The Analyst
Опубликовал: Алексей Полищук
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