  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально. Защитник Арсенала выбыл до конца сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Защитник Арсенала выбыл до конца сезона

Англия

Печальные новости для канониров

Официально. Защитник Арсенала выбыл до конца сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" выбыл до конца сезона.

Лондонский клуб сообщил, что Габриэл Магальяеш получил травму подколенного сухожилия и футболисту потребуется операция.

В ближайшие дни бразильского футболиста прооперируют, и он приступит к восстановлению, чтобы быть готовым к началу следующего сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Габриэла Магальяеша заменили в матче с "Фулхэмом" на 16-й минуте. В этом сезоне бразильский футболист сыграл в 42-х матчах во всех турнирах, в которых отмаетился пятью голами и тремя голевыми передачами.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Брентфорда попал в список лучших исполнителей пенальти в истории АПЛ
yellow-arrow
Легендарный экс-защитник Арсенала не считает Родри лучшим полузащитником мира
yellow-arrow
Не только Челси. За талантливым нападающим Вильярреала следят топ-клубы АПЛ и Серии А
Арсенал (Лондон) Габриэл Магальяэс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Arsenal
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости