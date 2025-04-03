Официально. Защитник Арсенала выбыл до конца сезона

Защитник "Арсенала" выбыл до конца сезона.

Лондонский клуб сообщил, что Габриэл Магальяеш получил травму подколенного сухожилия и футболисту потребуется операция.

В ближайшие дни бразильского футболиста прооперируют, и он приступит к восстановлению, чтобы быть готовым к началу следующего сезона.

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Напомним, что Габриэла Магальяеша заменили в матче с "Фулхэмом" на 16-й минуте. В этом сезоне бразильский футболист сыграл в 42-х матчах во всех турнирах, в которых отмаетился пятью голами и тремя голевыми передачами.