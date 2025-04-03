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Тренер Лестера отметился антирекордом в АПЛ
Его нанимали не для этого
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Лестера" отметился антирекордом в АПЛ.
По информации Opta, Рууд ван Нистелрой из "Лестера" стал первым тренером, который привёл одну и ту же команду к двум сериям из семи поражений подряд в сезоне высшего дивизиона с времён Фредди Кокса с 1958 по 1959 год, когда тот тренировал "Портсмут".
Нидерландский менеджер проиграл 7 матчей в период с 14 декабря 2024 года по 26 января 2025 года. Тогда "Лисы" победили "Тоттенхэм" со счётом 2:1.
После команду вновь настигла безвыигрышная серия. С 1 февраля, когда "Лестер" проиграл "Эвертону" и по сегодняшний день.
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Напомним, что "Лестер" 2 апреля уступил "Манчестер Сити" со счётом 0:2. Сейчас команда занимает 19-е место с 17-ю очками.
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