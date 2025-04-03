Тренер "Лестера" отметился антирекордом в АПЛ.

По информации Opta, Рууд ван Нистелрой из "Лестера" стал первым тренером, который привёл одну и ту же команду к двум сериям из семи поражений подряд в сезоне высшего дивизиона с времён Фредди Кокса с 1958 по 1959 год, когда тот тренировал "Портсмут".

Нидерландский менеджер проиграл 7 матчей в период с 14 декабря 2024 года по 26 января 2025 года. Тогда "Лисы" победили "Тоттенхэм" со счётом 2:1.

После команду вновь настигла безвыигрышная серия. С 1 февраля, когда "Лестер" проиграл "Эвертону" и по сегодняшний день.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Лестер" 2 апреля уступил "Манчестер Сити" со счётом 0:2. Сейчас команда занимает 19-е место с 17-ю очками.