Ключевой защитник Ньюкасла продлил контракт с клубом

Ключевой центральный защитник "Ньюкасла" продлил контракт с клубом.

На официальном сайте клуба сообщается о том, что 33-летний Фабиан Шер продлил сотрудничество с "сороками" до лета 2026 года. В этом сезоне опытный швейцарский защитник помог команде Эдди Хау выиграть Кубок английской лиги, отыграв весь матч против "Ливерпуля" (2:0).

"Я рад продолжить свое пребывание тут. Это были очень хорошие несколько недель для всех нас в "Ньюкасле" после победы в Кубке английской лиги. Это уже мой седьмой сезон в клубе. Все знают, как мне комфортно в этой команде. Я очень счастлив. А сейчас мы должны закончить сезон как можно лучше", — сказал Фабиан Шер.

Everyone needs a Fabian Schär! ????



We're delighted to announce @fabianschaer has extended his contract at St. James’ Park until the end of the 2025/26 season. pic.twitter.com/4odiZzHvCo — Newcastle United (@NUFC) April 3, 2025

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Отметим, что Фабиан Шер присоединился к "Ньюкаслу" летом 2018 года. За это время он провел 221 матч за клуб во всех турнирах, отметившись 19 голами и 8 ассистами.