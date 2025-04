Ключевой защитник Ньюкасла продлил контракт с клубом

Ключевой центральный защитник "Ньюкасла" продлил контракт с клубом.

На официальном сайте клуба сообщается о том, что 33-летний Фабиан Шер продлил сотрудничество с "сороками" до лета 2026 года. В этом сезоне опытный швейцарский защитник помог команде Эдди Хау выиграть Кубок английской лиги, отыграв весь матч против "Ливерпуля" (2:0).

