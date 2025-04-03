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Намек Забарному? Тренер Борнмута очень недоволен игрой своей команды в обороне
Борнмут неожиданно проиграл Ипсвичу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бонмута" Андони Ираола подвел итог матча 30-го тура АПЛ, в котором его команда неожиданно проиграла "Ипсвичу" 1:2. Менеджер признался, что в команде существуют проблемы с обороной.
"К сожалению, мы попали в непростой период. Соперник нанес всего два удара, но сумел забить два гола. Это ужасно, потому что мы полностью контролировали игру. У нас были неплохие моменты, но в одном из эпизодов их защитник выбил мяч с линии ворот.
Нам нужно в ближайшее время улучшить игру в обороне, мы допускаем слишком много ошибок. В последних матчах мы много пропускаем, и чтобы победить, нужно забивать по три или четыре гола. Нужно избегать таких ситуаций", – сказал Ираола.
Напомним, что "Борнмут" набрал 44 балла и занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. 5 апреля "вишни" сыграют на выезде против "Вест Хэма".
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