Намек Забарному? Тренер Борнмута очень недоволен игрой своей команды в обороне

Главный тренер "Бонмута" Андони Ираола подвел итог матча 30-го тура АПЛ, в котором его команда неожиданно проиграла "Ипсвичу" 1:2. Менеджер признался, что в команде существуют проблемы с обороной.

"К сожалению, мы попали в непростой период. Соперник нанес всего два удара, но сумел забить два гола. Это ужасно, потому что мы полностью контролировали игру. У нас были неплохие моменты, но в одном из эпизодов их защитник выбил мяч с линии ворот.

Нам нужно в ближайшее время улучшить игру в обороне, мы допускаем слишком много ошибок. В последних матчах мы много пропускаем, и чтобы победить, нужно забивать по три или четыре гола. Нужно избегать таких ситуаций", – сказал Ираола.