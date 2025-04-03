Защитник "Эвертона" провёл юбилейные матчи в своей карьере.

Джеймс Тарковски провёл 500-й матч в своей карьере футболиста и 300-й матч в Премьер-Лиге.

Английский защитник играл за "Бёрнли", "Эвертон", "Олдхэм Атлетик" и "Брентфорд". В Премьер-Лиге он провёл 194 матча за "Бёрнли" и 106 матчей за "Эвертон".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В своей карьере он забил 21 гол и отдал 13 голевых передач. Также защитник получил 97 жёлтых карточек, две вторые желтые карточки и одну красную.

Напомним, что Джеймс Тарковски 2 апреля провёл полный матч против "Ливерпуля" и прлучил жёлтую карточку.