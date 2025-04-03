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Защитник Эвертона провёл юбилейные матчи в своей карьере
Могло закончиться иначе
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Эвертона" провёл юбилейные матчи в своей карьере.
Джеймс Тарковски провёл 500-й матч в своей карьере футболиста и 300-й матч в Премьер-Лиге.
Big career milestones for @Tarky19! ????#Stake ???? #LIVEVE pic.twitter.com/8VtDpl37ka— Everton (@Everton) April 2, 2025
Английский защитник играл за "Бёрнли", "Эвертон", "Олдхэм Атлетик" и "Брентфорд". В Премьер-Лиге он провёл 194 матча за "Бёрнли" и 106 матчей за "Эвертон".
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В своей карьере он забил 21 гол и отдал 13 голевых передач. Также защитник получил 97 жёлтых карточек, две вторые желтые карточки и одну красную.
Напомним, что Джеймс Тарковски 2 апреля провёл полный матч против "Ливерпуля" и прлучил жёлтую карточку.
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