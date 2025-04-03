Основной защитник "Ноттингем Фореста" пропустит ближайший матч АПЛ.

Ола Айна не сможет сыграть против "Астон Виллы" из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче против "Манчестер Юнайтед".

Тренер "лесников" Нуну Эшпириту Санту надеется, что защитник выбыл ненадолго. Португальский тренер надеется, что Айна выбыл ненадолго.

"Всегда сложно, когда это травма икроножной мышцы, мы должны дать ему время. У нас нет точного графика, всё зависит от его способности восстанавливаться

Некоторым игрокам требуется больше времени, другим — меньше. Мы оценим его состояние. Он точно не сыграет против "Виллы", а на матч с "Эвертоном" будет под вопросом.

После этого мы оценим его состояние. Я уверен, что мы увидим его снова (до конца сезона)", - сказал Нуно на предматчевой пресс-конференции.